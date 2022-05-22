У Дагестані на останньому дзвінку вигукнули заборонені в РФ слова про Путіна та Україну (відео)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі поширюється відео зі шкільного останнього дзвінка, на якому прозвучало засудження війни та заклик за свободу України. Стверджують, що його знято в Дагестані.

На відео дівчина в мікрофон голосно заявила: "Ні війні! Свободу Україні! Путін — чорт".

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Відомо, що в Дагестані справді проходив останній дзвінок у школах.

Зазначимо, що в Росії існує законодавче переслідування за "дискредитацію військової спецоперації", тобто висловлювання проти війни в Україні. За це можна отримати величезний штраф. Республіка Дагестан є суб'єктом РФ.

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