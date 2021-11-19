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В ЄС схвалили перші пігулки від COVID-19

Ксения Тесленко
19 листопада, 21:12
Таблетки слід вводити в курс лікування якнайшвидше після діагнозу COVID-19 і протягом 5 днів від початку симптомів

Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів. Колаж "Сьогодні"

Агентство ЄС з лікарських засобів (EMA) надало екстрений дозвіл на коронавірусний препарат "Молнупіравір" від американського фармацевтичного гіганта MSD.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Подробиці

Комітет EMA з лікарських засобів (CHMP) видав рекомендації щодо використання Lagevrio (також відомого як молнупіравір або MK 4482) для лікування COVID-19.

"Ліки, які нині не зареєстровані в ЄС, можна використовувати для лікування дорослих, які не потребують додаткового кисню і мають підвищений ризик розвитку важкої форми коронавірусу", – йдеться у заяві.

  • Таблетки слід вводити в курс лікування якнайшвидше після діагнозу COVID-19 і протягом 5 днів від початку симптомів.
  • Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів.

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