В ЄС схвалили перші пігулки від COVID-19

Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів. Колаж "Сьогодні"

Агентство ЄС з лікарських засобів (EMA) надало екстрений дозвіл на коронавірусний препарат "Молнупіравір" від американського фармацевтичного гіганта MSD.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Реклама

Подробиці

Комітет EMA з лікарських засобів (CHMP) видав рекомендації щодо використання Lagevrio (також відомого як молнупіравір або MK 4482) для лікування COVID-19.

"Ліки, які нині не зареєстровані в ЄС, можна використовувати для лікування дорослих, які не потребують додаткового кисню і мають підвищений ризик розвитку важкої форми коронавірусу", – йдеться у заяві.

Таблетки слід вводити в курс лікування якнайшвидше після діагнозу COVID-19 і протягом 5 днів від початку симптомів.

Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів.

Раніше ми писали: