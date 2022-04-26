В Естонії конфіскували 3,5 тонни кокаїну, які призначалися для РФ

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В естонському порту Мууга в одному із контейнерів, в якому перевозилися банани з Еквадору виявили 3,5 тонни наркотичної речовини. Про це повідомляє видання ERR .

Контрабанду виявили на судні MILAN EXPRESS після отримання відповідних сигналів від фінської митниці та голландської поліції.

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У 72 чорних мішках було виявлено понад три тисячі упакованих у плівку та заклеєних клейкою стрічкою пачок з твердим порошком білого кольору.

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Експрес-тест дав позитивну реакцію на кокаїн, повідомила у понеділок прокуратура.

Цей вантаж є одним із найбільших у країнах Балтії та Північної Європи та оцінюється у півмільярда євро.

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Вантаж корабля становили контейнери, країною призначення яких здебільшого була Російська Федерація.