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У Гаазі ініціювали початок розслідування злочинів Росії проти України

Марія Николаєнко
1 березня, 12:55
Прокурор проситиме міжнародної підтримки слідства

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив про те, що розпочинає розслідування можливих військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Про це йдеться у його заяві на сайті суду.

"Я ознайомився з висновками Управління з попереднього вивчення ситуації в Україні та підтвердив наявність розумних підстав для початку розслідування", — йдеться у повідомленні.

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За словами прокурора, є підстави вважати, що військові злочини та злочини проти людяності були скоєні в Україні. Він доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.

Також Хан заявив, що проситиме про підтримку всіх держав-учасниць та міжнародної спільноти в цілому.

"Я продовжуватиму уважно стежити за розвитком подій на місцях в Україні та знову закликаю до стриманості та неухильного дотримання норм щодо міжнародного гуманітарного права", — зазначив прокурор.

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Раніше Україна офіційно подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимога нашої країни — притягти Росію до відповідальності за перекручування поняття геноциду для виправдання агресії.

Обстановка в Україні 1 березня

  • У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у низці міст звучали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ вцілила до житлового будинку в Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.
  • Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.
  • З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.
  • У РФ починають прибувати перші ешелони із загиблими та пораненими, російське Міноборони поступово перестає приховувати втрати.