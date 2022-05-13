У Німеччині міністри закордонних справ G7 обговорюють нові заходи щодо Росії

Міністри обговорюють заходи, які необхідно вжити щодо Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністри закордонних справ G7 зустрілися у Вайссенхаусі (Німеччина), де з 12 травня розглядають питання підтримки, наданій Україні та Молдові перед російською агресією в Україні

Про це повідомляє МЗС Франції.

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Зустріч у Німеччині

Серед іншого, міністри обговорюють заходи, які необхідно вжити щодо Росії у відповідь на її військову агресію в Україні.

Крім цього, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, як повідомляє МЗС, має наголосити на наслідках кризи для найбільш уразливих країн – особливо у сфері продовольчої та енергетичної безпеки.

"Він підтвердить цілі ініціативи FARM (Місія із забезпечення стійкості до продовольства та сільського господарства – ред), прийнятої Європейською радою 24-25 березня, яка спрямована на послаблення комерційної напруженості, забезпечення солідарності між країнами та підвищення стійкості глобальних сільськогосподарських систем", – йдеться в повідомленні.

Також на порядку денному – відносини з Китаєм, Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід та партнерство G7 з Африкою, питання клімату та навколишнього середовища, а також пандемії.

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Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" заявили про підтримку президента України Володимира Зеленського та засудили вторгнення РФ. У G7 зобов'язалися посилити санкції проти Росії, відмовитися від закупівель російської нафти та газу, а також збільшити фінансову допомогу Україні.

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