У Німеччині зникли безвісти понад тисячу осіб після повені: є загиблі

В результаті проливних дощів і повеней в Західній Німеччині загинули близько 58 осіб

Країна потерпає після повені. Фото: колаж "Сьогодні"

В районі Арвайлер на заході Німеччини після повені близько 1,3 тисячі осіб зникли безвісти. У пунктах тимчасового розміщення перебувають понад 3,5 тисячі осіб. Синоптики прогнозують, що дощі не припиняться ще принаймні два дні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

На цей момент близько 165 тисяч осіб в Західній Німеччині залишаються без електрики через повені. У зоні лиха також не працює мобільний зв'язок.

В результаті проливних дощів і повеней в Західній Німеччині загинули щонайменше 58 осіб.

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Канцлерка ФРН Ангела Меркель і президент США Джо Байден висловили співчуття близьким загиблих під час спільної пресконференції в Білому домі у Вашингтоні.

"Я висловлюю своє співчуття і всім серцем переживаю за людей, які втратили близьких", – сказала Меркель.

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Канцлерка висловила побоювання, що справжні масштаби трагедії стануть зрозумілі тільки найближчими днями.

Також свої співчуття висловив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Глибоко засмучений загибеллю людей і серйозним збитком, завданим сильними зливами і повенями в Німеччині. Я думаю про сім'ї і спільноти, які постраждали від цього жахливого стихійного лиха. Ми підтримуємо дружню Німеччину в цей важкий день", – написав він у Twitter.

Раніше ми писали, що в Криму через повінь загинула жінка.

Нагадаємо, під час масштабної повені затопило Ялтинський крокодиляріум.