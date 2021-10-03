У Держдепі США криза, вимагають жорстких заходів щодо "Північного потоку – 2"

У Держдепу виникли проблеми через сенатор Круза. Колаж "Сьогодні"

Сенатор-республіканець Тед Круз, який давно виступає за санкції проти "Північного потоку – 2", створив кризу в Держдепартаменті США: він сильно затягує призначення десятків дипломатів, вимагаючи термінових заходів проти російського газопроводу.

Про це пише The New York Times.

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Повідомляється, що Круз затримує затвердження десятків кандидатур на посади в Держдепартаменті США, в тому числі 59 послів.

Демократи називають дії Круза "безпрецедентним прикладом підриву політичних норм Вашингтона", і що це ставить під загрозу національну безпеку країни. А чиновники Адміністрації Байдена називають ситуацію кадровою кризою. Причому через дії Круза страждають навіть ті кандидати в Держдеп, які не мають відношення до теми "СП-2".

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Американська газета зазначає, що Круз не має права блокувати саме затвердження кандидатур Байдена на дипломатичні посади в Держдеп, але він максимально затягує цей процес.

Посадові особи Держдепартаменту кажуть, що нестача затверджених високопоставлених співробітників обмежує їх здатність вести дипломатичну діяльність. Як приклад вони привели випадок з Бонні Дженкінс, яка була офіційно призначена в березні на посаду головного співробітника Держдепу за контролем над озброєннями, але не була затверджена до 21 липня – всього за кілька днів до її від'їзду на переговори щодо стратегічних озброєнь з росіянами в Женеву (де зустрічалися Путін і Байден).

Тед Круз – затятий противник "СП-2"

У березні цього року сенатор-республіканець вже погрожував заблокувати затвердження Вільяма Бернса на посаді директора ЦРУ, якщо адміністрація Байдена не запровадить нові санкції проти "Північного потоку – 2".

Також Круз вніс поправку в законопроєкт про підтримку України, пов'язану з російським газопроводом "Північний потік – 2": "Це питання Nord Stream 2, який ми піднімали знову і знову, і я думаю, ми всі віддані тому, щоб вирішити цю проблему". Також він нагадав, що в Адміністрацію президента було відправлено вже не один лист з цього газопроводу.

Як ми вже писали, "Північний потік – 2" під загрозою через можливі санкції США. Нещодавно Палата представників одноголосно проголосувала за поправки до оборонного бюджету США, включаючи законодавство про санкції.