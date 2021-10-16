В Ізраїлі сталася масштабна пожежа в торговому центрі: є постраждалі

З будівлі було евакуйовано сотні відвідувачів. Колаж "Сегодня".

У суботу, 16 жовтня, в арабському місті Калансуа в торговому центрі сталася пожежа.

Про це повідомляє Israelinfo.

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Що сталося:

В результаті другий поверх будівлі повністю згорів, частина стін і дах впали. Згідно з даними пожежної служби, займання сталося на другому поверсі торгового центру, де розташовані офіси. З будівлі було евакуйовано сотні відвідувачів.

Пожежні деякий час не могли дістатися до торгового центру через труднощі в дорозі. Другий поверх будівлі повністю згорів.

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