В Ізраїлі сталася масштабна пожежа в торговому центрі: є постраждалі

З будівлі було евакуйовано сотні відвідувачів. Колаж "Сегодня".
У суботу, 16 жовтня, в арабському місті Калансуа в торговому центрі сталася пожежа.
Про це повідомляє Israelinfo.
Що сталося:
В результаті другий поверх будівлі повністю згорів, частина стін і дах впали. Згідно з даними пожежної служби, займання сталося на другому поверсі торгового центру, де розташовані офіси. З будівлі було евакуйовано сотні відвідувачів.
Пожежні деякий час не могли дістатися до торгового центру через труднощі в дорозі. Другий поверх будівлі повністю згорів.
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