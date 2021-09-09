У Кремлі вважають, що вже ніхто не завадить запустити "Північний потік – 2"

Пєсков упевнений, що запуск "Північного потоку - 2" ніщо не зірве / Колаж "Сегодня"
У Кремлі впевнені, що ніщо не зможе перешкодити введенню в експлуатацію газопроводу "Північний потік – 2", на якому 6 вересня відбулося зварювання останньої секції.
Таку оптимістичну заяву зробив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс ".
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"Зараз ми знаємо, що вже проєкт в завершальній стадії, ми сподіваємося, що вже ніщо і ніхто не зможе перешкодити введенню цього великого інфраструктурного об'єкта в експлуатацію", – сказав Дмитро Пєсков в ефірі Першого каналу.
Транзит по Україні
У цьому ж ефірі представник Володимира Путіна заявив, що Москва поки не відмовляється від транзиту через територію України.
"У Києві теж давним-давно кричать "караул" в зв'язку з "Північним потоком", хоча на тлі цих криків президент Путін також досить давно сказав і зовсім недавно однозначно повторив – у разі укладення відповідних контрактів, а також за умови, що це буде економічно доцільно і вигідно, Росія буде готова продовжувати транзит через Україну ", – сказав Пєсков.
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Вчора російський віце-прем'єр Олександр Новак і уповноважений уряду Німеччини з питань газового транзиту через Україну Георг Граф Вальдерзее обговорили можливість використання українського транзитного маршруту після 2024 року під час робочої зустрічі.
Дані по трубі
- " Північний потік – 2 "- магістральний газопровід з Росії до Німеччини, прокладений через Балтійське море:
- Його довжина – 1234 км (2468 км за двома ниткам);
- Трубопровід проходить через Німеччину, Данію, Росію, Фінляндію і Швецію.
- Єдиним акціонером з 2017 року є Газпром ;
- В якості інвесторів беруть участь компанії Engie (Франція), OMV (Австрія), Shell (Англія й Уельс), Uniper (Німеччина) , Wintershall Dea (Німеччина).