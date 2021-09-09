У Кремлі вважають, що вже ніхто не завадить запустити "Північний потік – 2"

Пєсков упевнений, що запуск "Північного потоку - 2" ніщо не зірве / Колаж "Сегодня"

У Кремлі впевнені, що ніщо не зможе перешкодити введенню в експлуатацію газопроводу "Північний потік – 2", на якому 6 вересня відбулося зварювання останньої секції.

Таку оптимістичну заяву зробив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс ".

"Зараз ми знаємо, що вже проєкт в завершальній стадії, ми сподіваємося, що вже ніщо і ніхто не зможе перешкодити введенню цього великого інфраструктурного об'єкта в експлуатацію", – сказав Дмитро Пєсков в ефірі Першого каналу.

Транзит по Україні

У цьому ж ефірі представник Володимира Путіна заявив, що Москва поки не відмовляється від транзиту через територію України.

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"У Києві теж давним-давно кричать "караул" в зв'язку з "Північним потоком", хоча на тлі цих криків президент Путін також досить давно сказав і зовсім недавно однозначно повторив – у разі укладення відповідних контрактів, а також за умови, що це буде економічно доцільно і вигідно, Росія буде готова продовжувати транзит через Україну ", – сказав Пєсков.

Вчора російський віце-прем'єр Олександр Новак і уповноважений уряду Німеччини з питань газового транзиту через Україну Георг Граф Вальдерзее обговорили можливість використання українського транзитного маршруту після 2024 року під час робочої зустрічі.

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