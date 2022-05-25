У Киргизстані на Путіна поставили прапор України (відео)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У горах Киргизстану на вершині імені Володимира Путіна з'явився український прапор. Його встановили неназвані альпіністи. Відео виклала в Twitter користувач із ніком "Альпіністка з гілкою".

"Якщо у світі існує пік П*тіна та український прапор, то їхня зустріч неминуча. Хулігани якісь занесли та повісили, поняття не маємо хто", – написала вона.

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Пік заввишки 4446 метрів знаходиться у гірській системі Тянь-Шань у Киргизстані, розташований на території Чуйської області. Названий на честь російського диктатора Володимира Путіна у 2011 році, до цього був безіменним.

Прапор України на Евересті та в космосі

Нагадаємо, киянка Антоніна Самойлова 12 травня підняла український прапор на найвищу гору світу – Джомолунгму (місцева назва – Ред.), також відому як Еверест.

У квітні космічний турист, професор Джим Кітчен, який 31 березня на кораблі New Shepard вирушив у суборбітальний політ, взяв із собою символ підтримки України – синьо-жовтий прапор . Він вклав прапор у свій паспорт, який взяв у політ, а потім дістав, коли разом з іншими членами екіпажу літав у невагомості.

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