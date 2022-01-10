У масштабній пожежі в багатоповерхівці в Нью-Йорку загинули 19 осіб, серед них — діти

Пожежникам вдалося загасити полум'я/Фото: twitter.com/Lloydphoto, колаж: "Сьогодні"

У Нью-Йорку сталася масштабна пожежа в житловому будинку. Внаслідок інциденту загинули люди.

Про це повідомляє CNN.

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Деталі

За словами мера Нью-Йорка Еріка Адамса, жертвами пожежі в Бронксі стали 19 осіб. Дев'ять з них — діти. В результаті пожежі 32 людини були госпіталізовані у важкому стані. Крім того, 63 людини отримали поранення.

"Це жахливий, жахливий, болісний момент для міста Нью-Йорка, і наслідки цієї пожежі дійсно принесуть в наше місто просто біль і відчай", — сказав мер міста.

Для гасіння полум'я знадобилося близько 200 співробітників пожежної охорони Нью-Йорка. Пожежа почалася у дворівневій квартирі на 2-му і 3-му поверхах будівлі. Нині вогонь повністю загасили.

Причина пожежі

Як повідомив мер Нью-Йорка Ерік Адамс, ймовірно пожежа сталася через обігрівач. Комісар міської пожежної охорони Даніель Нігро підтвердив це припущення. За його словами, начальники пожежної охорони на підставі речових доказів і розповідей жителів встановили, що пожежа почалася через переносний електричний обігрівач в спальні квартири.

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Пожежа почалася у дворівневій квартирі та згодом перекинулася на другий і третій поверхи будівлі, однак дим поширився на кожен поверх. Двері у квартиру були залишені відкритими, тому всі жителі сильно надихалися димом.

"Пожежники знаходили жертв на кожному поверсі на сходових клітках і виводили їх із зупинкою серця і дихання", — розповів Даніель Нігро.

Як повідомляє видання Reuters, на місці події фотограф бачив, як рятувальники проводили серцево-легеневу реанімацію як мінімум восьми людям перед будівлею.

Що робити, якщо пожежа застала вас у приміщенні?

Якщо ви прокинулись від шуму пожежі й запаху диму, не сідайте на ліжку, а скотіться з нього на підлогу й поповзом дістаньтеся дверей, але не відчиняйте їх відразу;

обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі – не відчиняйте, дим та полум'я не дозволять вам вийти;

щільно закрийте двері, а всі щілини й отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальше проникнення диму, та повертайтесь поповзом вглиб приміщення;

присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте чи розбийте вікно, висуньтеся та кричіть "Допоможіть, пожежа!";

якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу з приміщення, обов'язково зачиніть за собою всі двері;

якщо ви у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогонь, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, скористайтеся пожежною драбиною, пам'ятайте, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтом.

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