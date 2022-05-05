У МЗС Канади підтвердили, що повернуть посольство в Україну

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі про роботу посольства у Києві / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні
Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза незабаром повернеться із Польщі в Україну.
Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає "Укрінформ".
"Наша мета – відновити дипломатичну присутність в Україні. Можу підтвердити, що Лариса Ґаладза, яка була нашим послом в Україні й зараз перебуває на півдні Польщі, повернеться", - сказала Жолі.
Але вона не назвала точної дати поновлення роботи канадського посольства в Україні.
Ситуація з дипломатами
- 16 квітня міністерство закордонних справ Італії повідомило про поновлення роботи посольства в Україні.
- 15 квітня стало відомо, що посольство Франції в Україні, яке переїхало до Львова місяць тому через російське вторгнення, повернеться до Києва.
- Словенія відправила до Києва свого представника – полковника словенської армії Бошт'яна Лесяка. Він уже розпочав роботу.
- Посол Литви в Україні Вальдемар Сарапін повернувся до роботи у Києві у четвер після того, як російські війська відійшли від української столиці.
- Крім того, турецьке посольство в Україні повернулося до Києва. Воно відновлює роботу, включаючи надання консульських послуг.
- Ще до початку вторгнення Росії в Україну у лютому посольства багатьох країн евакуювали співробітників з Києва.
- Попри війну, українську столицю не покинули дипломатичні представництва Польщі та Святого Престолу.
- 9 квітня стало відомо, що з польського Жешува до Києва повертається диппредставництво Європейської Ради в Україні.
Читайте також: