У МЗС Канади підтвердили, що повернуть посольство в Україну

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі про роботу посольства у Києві / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза незабаром повернеться із Польщі в Україну.

Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає "Укрінформ".

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"Наша мета – відновити дипломатичну присутність в Україні. Можу підтвердити, що Лариса Ґаладза, яка була нашим послом в Україні й зараз перебуває на півдні Польщі, повернеться", - сказала Жолі.

Але вона не назвала точної дати поновлення роботи канадського посольства в Україні.

Ситуація з дипломатами

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