У МЗС РФ назвали умову розміщення ядерної зброї у Білорусі

Москва може передати Білорусі ядерну зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Москва може передати Білорусі ядерну зброю, якщо США та НАТО відмовляться обговорювати з Росією її пропозиції щодо гарантій безпеки. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, повідомляють РІА Новости.

"Усі питання розглядаються в комплексі. Ми чули такі пропозиції з боку наших білоруських союзників. Усі варіанти розглядатимуться, але багато, як я вже сказав, залежатиме від тієї реакції, яку ми очікуємо отримати від США та блоку НАТО", – сказав Руденко.

Раніше у Мінську допустили можливість розміщення ядерної зброї на своїй території, якщо НАТО піде на аналогічний крок у Польщі. За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, заяви офіційного Мінська варто сприймати як застереження Заходу.

Реклама

Реакція України

Розмови про можливе розміщення Росією ядерної зброї у Білорусі президент України Володимир Зеленський назвав черговою інформаційною атакою.

"Будь-які загрози про переміщення ядерної зброї з Росії до інших куточків світу, мені здається, ми багато разів чули, і про розміщення ядерної зброї у тимчасово окупованому Криму. Зараз ми чуємо інформацію щодо Білорусі. Я вважаю, що такими речами не можна грати. А для України це досить звична ситуація щодо чергової інформаційної атаки з боку Росії. У будь-якому випадку ми точно знатимемо, якщо це станеться, де розміщена частина ядерної зброї РФ", – сказав Зеленський.

Ядерна напруженість