У МЗС РФ назвали умову розміщення ядерної зброї у Білорусі

Москва може передати Білорусі ядерну зброю / Фото: Колаж: Сьогодні
Москва може передати Білорусі ядерну зброю, якщо США та НАТО відмовляться обговорювати з Росією її пропозиції щодо гарантій безпеки. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, повідомляють РІА Новости.
"Усі питання розглядаються в комплексі. Ми чули такі пропозиції з боку наших білоруських союзників. Усі варіанти розглядатимуться, але багато, як я вже сказав, залежатиме від тієї реакції, яку ми очікуємо отримати від США та блоку НАТО", – сказав Руденко.
Раніше у Мінську допустили можливість розміщення ядерної зброї на своїй території, якщо НАТО піде на аналогічний крок у Польщі. За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, заяви офіційного Мінська варто сприймати як застереження Заходу.
Реакція України
Розмови про можливе розміщення Росією ядерної зброї у Білорусі президент України Володимир Зеленський назвав черговою інформаційною атакою.
"Будь-які загрози про переміщення ядерної зброї з Росії до інших куточків світу, мені здається, ми багато разів чули, і про розміщення ядерної зброї у тимчасово окупованому Криму. Зараз ми чуємо інформацію щодо Білорусі. Я вважаю, що такими речами не можна грати. А для України це досить звична ситуація щодо чергової інформаційної атаки з боку Росії. У будь-якому випадку ми точно знатимемо, якщо це станеться, де розміщена частина ядерної зброї РФ", – сказав Зеленський.
Ядерна напруженість
- Ядерна напруженість виникла після нещодавніх ультиматумів Москви Заходу. Нещодавно Росія опублікувала проєкт договору зі США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
- У США ще не дали відповіді росіянам. У Білому домі заявили, що не підуть проти ключових принципів, на яких будується європейська безпека, у тому числі й те, що всі країни мають право самостійно визначати своє майбутнє та зовнішню політику.