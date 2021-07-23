У світі зафіксували новий рекорд смертності від COVID-19

Першу смерть від Delta Plus зафіксували в Індії. REUTERS/Danish Siddiqui
21 липня у світі зафіксували рекордну кількість смертей серед пацієнтів з коронавірусом. За добу померли 19 748 людей. До цього найбільший показник був 28 січня – 17 116.
Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я 23 липня.
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Усього з початку пандемії у світі зареєстровано 4,13 млн смертей серед COVID-пацієнтів. 22 липня, за попередніми даними, померло 8644 пацієнти з COVID-19.
Зазначимо, що за весь час у світі підтвердили майже 192 млн випадків коронавірусної хвороби.
Найбільше хворих у таких країнах:
- США (33,9 млн);
- Індія (31,3 млн);
- Бразилія (19,4 млн);
- Росія (6,1 млн);
- Франція (5,8 млн).
Нагадаємо, індійський штам коронавірусу "Дельта" виявили у шести пацієнтів Олександрівської лікарні Києва. Новий вірус підхопили люди від 21 до 73 років.
У всіх шести людей, які надійшли в Олександрівську лікарню, стан середнього та тяжкого ступеня. Два пацієнти були в реанімації. Більшість з них останнім часом були в Росії.
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