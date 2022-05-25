У Молдові взялися за друга Кремля: що стоїть за гучною справою Додона

Додона вважають прокремлівським політиком та олігархом / Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Молдові спалахує свій корупційний скандал, дійовою особою якого є колишній президент і голова Партії соціалістів Республіки Молдова Ігор Додон. Вранці 24 травня з'явилася інформація про затримання політика на 72 години у межах кримінальної справи, порушеної за чотирма статтями. Пізніше Генпрокуратура Молдови підтвердила лише висунення звинувачень екс-президенту та обшуки в будинках його сім'ї. Сайт "Сьогодні" розбирався з цією гучною справою і дізнався, що зараз відбувається у Молдові.

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Відео з каналу Кремлинович "

З президента до підозрюваних

Ігор Додон очолював міністерство економіки та торгівлі Республіки Молдова у 2006 – 2009 роках, потім був першим віце-прем'єр-міністром (2008 – 2009 рік) та депутатом парламенту країни, а з 23 грудня 2016 року на чотири роки обійняв посаду президента, після чого його змінила проєвропейська Майя Санду.

24 травня стало відомо, що Додон є підозрюваним за чотирма статтями:

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причетність до пасивної корупції,

незаконне збагачення,

зрада батьківщині,

фінансування політичної партії злочинною організацією.

У рамках цих справ співробітники Служби інформації та безпеки спільно з Антикорупційною прокуратурою провели обшуки в будинку політика, в будинку його батьків та в офісах. "Загалом обшуки проводяться у 12 приміщеннях. Вивчається нерухоме майно, що належить посередникам", – зазначила секретар генеральної прокуратури Маріанна Керпек, передає місцеве агентство NewsMaker.

Деталі

Загалом генпрокуратура Молдови поки що небагатослівна щодо кожної із статей фігуранта. Місцевим ЗМІ відомо про два факти, що могли стати приводом для кримінальних справ.

Минулого тижня тимчасово виконуючий обов'язки генпрокурора Дмитро Робу підписав постанову про поновлення кримінальної справи, закритої у 2020 році генпрокурором Олександром Стояногло, щодо якого в результаті почалося розслідування за "зловживання владою чи службовим становищем". Ця справа має народну назву "кульок". Йдеться про відеокадри 2019 року, зроблені в офісі Демократичної партії Молдови, на яких видно, як Додон приймає пакет (кульок), імовірно з грошима.

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К дому Додона, де проходили обшуки, колишній професор Аграрного університету, а зараз – таксист приніс шампанське, його товариш – жовті квіти (до розлуки)

Цікаво не тільки, що Додон прийняв цей "кульок", але і що "кульок" йому передав найбагатша людина в Молдові. олігарх Володимир Плахотнюк , який також є фігурантом у десятці кримінальних справ, причому як на батьківщині, так і в Румунії та Росії. Зараз Плахотнюк у бігах – він ховається від правосуддя всіх трьох країн.

Ще одна кримінальна справа проти Додона пов'язана з підозрами щодо розкрадання держкоштів при імпорті електроенергії протягом 2008-2009 років на $12 млн, коли він був міністром економіки та торгівлі Молдови. Разом із спільниками вони нібито необґрунтовано підняли закупівельну ціну та привласнили різницю.

Як передає агентство NewsMaker, за словами в.о. голови Антикорупційної прокуратури Олени Казакової, під час обшуків було знайдено документи, що підтверджують транзакції на суму більш ніж 700 тисяч євро та близько 37 тисяч євро готівкою.

"Справи щодо корупції та збагачення є найбільш перспективними, не тому що Додон не здійснював дій, які можна охарактеризувати як зрада батьківщині, коли виконував якісь прямі вказівки з Москви або отримував гроші на здійснення якихось заходів. Навіть зараз за умов війни він говорив, що росіяни – наші партнери та друзі. Але у нас немає підготовлених прокурорів, щоб такі звинувачення правильно з юридичного погляду оформити та довести справу до логічного завершення. Взагалі багато хто поки що скептично дивиться на це, доки не буде вердикту", – розповів директор Інституту усної історії Молдови Олексій Тулбуре.

Російський слід

Справа про зраду батьківщині може бути пов'язана з діловими відносинами Додона з людьми з оточення колишнього генпрокурора Росії, а нині представника Володимира Путіна у Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрія Чайки. Як пише німецьке видання DW , син екс-генпрокурора РФ – Ігор Чайка – є керівником організації "Ділова Росія", яка стала співзасновником асоціації "Молдавсько-російського ділового союзу". Президентом Союзу є Додон.

Будинок Додона

Ігор Додон виступає за зближення Молдови з Росією та проти інтеграції до НАТО. Під час теледебатів 30 жовтня 2016 року він заявив, що Крим належить Росії. У його передвиборчій програмі 2016 року був пункт про денонсацію угоди Кишинева з ЄС про асоціацію та про вступ Молдови до ініційованого Кремлем Євразійський економічний союз (Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія та Росія). У ході передвиборчої кампанії Додон обіцяв ініціювати референдум про зовнішньополітичний курс країни, але в результаті так і не наважився цього зробити.

І, звичайно ж, свій перший візит як президент Молдови Додон здійснив до Москви.

Експерти тоді висловлювали припущення, що Кремль поверне Кишиневу контроль над невизнаною республікою Придністров'я в обмін на розрив угод з НАТО та ЄС. Проте, як відомо, цього не сталося.

Операція "Шатун"

Прибічники Партії соціалістів Республіки Молдова намагаються уявити те, що відбувається, як політичне замовлення і попереджають, що вибрано не зовсім вдалий час для виконання замовлення. На парламентських виборах у 2019 році партія отримала 31,15% голосів і приблизно стільки ж збирає на муніципальних виборах. І зараз однопартійці Додона погрожують підняти свій електорат на боротьбі з "прокурорським свавіллям".

"Це терор проти опозиції у день народження Санду! Владу дратує критика за невиконання їхніх обов'язків. Це небезпечна гра. Ті, хто затіяв цю процедуру, хочуть спричинити дестабілізацію. Для чого? Ми неодноразово закликали не визнавати причетність Республіки Молдова до небезпечних процесів, зберігати нейтралітет", — натякнув на позицію офіційного Кишинева у питанні війни в Україні. секретар партії Влад Батринча, який виступив на нечисленному мітингу на підтримку Додона

24 травня Майя Санда дійсно мала день народження, який вона провела в США. Експерти не вважають, що час обшуків був спеціально обраний на період відсутності головного політичного опонента Додона в країні та впевнені, що потрясінь арешт Додона не викличе.

"Це не викличе потрясінь у Молдові тому, що Додон не настільки популярна постать, як колись була. Сьогодні це відставний політик, його навіть попросили колеги по партії залишити посаду лідера партії. Протести не матимуть продовження. На тлі війни в Україні цінності, які просуває Додон, а він просуває цінності російського світу та ідеологію Кремля, вони звучать як залізом по склу для багатьох і не думаю, що знайдуться охочі масово протестувати проти дій прокуратури", – зазначив "Сьогодні" Олексій Тулбуре.

Ситуація у Молдові