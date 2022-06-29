У НАТО однією картинкою показали, як відповіли на агресію Росії

У Мадриді проходить сьогодні саміт НАТО / Фото: Колаж: Сьогодні

У відповідь на вторгнення Росії в Україну НАТО посилило оборонну присутність у східній частині Альянсу великою кількістю військ, літаків та кораблів. Про це йдеться на сторінці Альянсу в Facebook.

Докладніше про посилення повідомила пресслужба НАТО в оригінальній інфографіці.

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Посилення військової присутності НАТО

За словами президента США Джо Байдена, НАТО буде посилено у всіх напрямках у всіх сферах – на суші, у повітрі та на морі.

Американський лідер зазначив, що Штати відправляють два додаткові есмінці на спільну американсько-іспанську базу "Рота". Після цього кількість американських есмінців там зросте з чотирьох до шести.

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У Польщі буде створено постійний штаб п'ятого армійського корпусу США. Це зі свого боку допоможе посилити сумісність військ США та НАТО по всьому східному флангу Альянсу.

Додатково США також відправлять до Британії ескадрильї F-35, крім того, буде посилено протиповітряну оборону в Німеччині та Італії.

У Румунії розмістять ротаційну бригаду у складі до 3-х тисяч бійців та 2 тисячі іншого персоналу.

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Президент України Володимир Зеленський зазначив, що політика відчинених дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети київського метро: вони відкриті, а коли підходиш – турнікети закриваються, доки не заплатиш.