У невизнаному Придністров'ї поскаржилися на вибухи – що це може означати

У Придністров'ї "міністерство держбезпеки" обстріляли із гранатометів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Тирасполі, столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки", 25 квітня пролунали вибухи біля будівлі "міністерства держбезпеки".

Telegram-канал "Україна 24" оприлюднив знімки з місця подій, на фото видно відстріляні тубуси від гранатометів, що лежать на дорозі.

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Зазначається, що інцидент стався за 36 км від кордону з Україною.

Інформацію про вибухи також підтвердив Telegram-канал "РИА Новости".

"Серія вибухів прогриміла в будівлі МДБ Придністров'я в Тирасполі... На місці було чути потужні хлопки. У сусідніх будівлях пошкоджені скла. Рух біля будівлі МДБ перекрито", – йдеться у повідомленні.

Армія РФ в Україні хоче пробити коридор до Придністров'я

У Міноборони Росії раніше заявляли, що на другій фазі війни в Україні передбачається вихід до кордону Придністров'я.

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"Контроль над півднем України – це ще один вихід у Придністров'я, де також спостерігаються факти утисків російськомовного населення", – заявив в. о. командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, своєю чергою, заявив, що РФ планує захопити Донбас та південь України, розраховуючи на економічний тиск на нашу державу. За його словами, Україна не здасться і переможе.

"У нас є власні сценарії захисту України, і хочу нагадати, що багато планів Кремля вже були зруйновані роботою нашої армії та народу. Це війна за свободу, і ми переможемо", – наголосив Єрмак.

Україна додатково посилила кордон з Молдовою в районі самопроголошеного Придністров'я, щоб запобігти проникненню звідти російських диверсійних груп.