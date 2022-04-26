У невизнаному Придністров'ї підірвали вежі зв'язку (відео)

У Придністров'ї чутно вибухи / Колаж "Сьогодні"

У невизнаному Придністров'ї у селищі Маяк прогриміли вибухи. Селище знаходиться за 10 км від України.

Про це повідомляє Telegram-канал Сьогодні.

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Потерпілих через вибухи немає. Проте було підірвано регіональний радіоцентр, який ретранслював російське радіо, повідомляє МВС Придніпровської Молдавської Республіки.

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"Вранці 26 квітня в селищі Маяк Григоріопольського району прогриміли два вибухи: перший о 6:40, другий о 7:05", – йдеться у повідомленні.

Також росЗМІ повідомляють про ще один вибух, пише Сьогодні. Ймовірно, атака на аеродром недалеко від невизнаної столиці ПМР – Тирасполя. До прикордонного містечка на Одещині близько 49 км.

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Армія РФ в Україні хоче пробити коридор до Придністров'я

У Міноборони Росії раніше заявляли, що друга фаза війни в Україні передбачає вихід до кордону Придністров'я.

"Контроль над півднем України – це ще один вихід до Придністров'я, де також наголошується на фактах утисків російськомовного населення", – заявив в. о. командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у свою чергу заявив, що РФ планує захопити Донбас та південь України, розраховуючи на економічний тиск на нашу державу. За його словами, Україна не здасться і переможе.

"У нас є власні сценарії захисту України, і хочу нагадати, що багато планів Кремля вже були зруйновані роботою нашої армії та народу. Це війна за свободу, і ми переможемо", – наголосив Єрмак.

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