У Нідерландах звільнили члена кабінету міністрів за критику COVID-паспортів

Рішення про звільнення вступило в силу негайно / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте звільнив державного секретаря Мінекономіки Мону Кейзер за висловлювання по ковід-сертифікатам, які тепер обов'язкові при відвідуванні ряду закладів.

Про це повідомляє The Guardian .

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Рішення про звільнення чиновниці прийняв прем'єр Марк Рютте, воно було також підтримано міністром економічних відносин і клімату та іншими членами уряду. Рішення про звільнення вступило в силу негайно.

Мона Кейзер в інтерв'ю виданню De Telegraaf висловила серйозні сумніви в доцільності ковід-паспортів.

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За її словами, все складніше стає пояснювати людям, чому сертифікати потрібні в одних місцях і не потрібні в інших. Вона зазначила, що слід задуматися над тим, як організувати процес інакше.

"Заяви державного секретаря міністерства з економічних питань та клімату Мони Кейзер, зроблені в сьогоднішньому інтерв'ю De Telegraaf, несумісні з рішеннями, прийнятими недавно Радою міністрів, і рішеннями важливого і вагомого характеру", – заявив Рютте.

Висловлювання Кейзер розкритикували і в її власній партії.

У Нідерландах скасували значну кількість коронавірусних обмежень, однак доказ вакцинації проти COVID-19 стало обов'язковим для відвідування барів, ресторанів, театрів та інших місць.

У зв'язку з цим в країні пройшли протести.

ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати

ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" відповідають європейським. Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які викликала пандемія.

"Український цифровий Covid-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського союзу і відтепер визнається для пред'явлення всередині країн ЄС. Рішення Європейської комісії свідчить про високу довіру до України, а також робить подорожі українців в Європу доступними" , – написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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