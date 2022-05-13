В ОАЕ помер один із найбагатших президентів світу. Що про нього відомо

Шейх Халіфа ібн Заїд Аль Нахайян / Коллаж "Сьогодні"

Президент Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Халіфа ібн Заїд Аль Нахайян помер сьогодні, 13 травня. Йому було 73 роки. Глава держави мав тривалу хворобу, а пост президента він обіймав з 2004 року.

Про це повідомило інформаційне агентство WAM.

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Що відомо про президента ОАЕ

Глава ОАЕ володів статком у 15 млрд доларів і вважався одним із найбагатших людей у світі за даними журналу Forbes.

Халіфа ібн Заїд аль Нахайян курирував інвестиційний фонд Abu Dhabi Investment Authority, капіталізація якого, за різними оцінками, сягала 875 млрд доларів у 2008 році.

Після смерті батька став другим президентом Об'єднаних Арабських Еміратів. Політику його правління оцінюють як прозахідну, орієнтовану проведення реформ.

Наприкінці січня 2014 року Халіфа ібн Заїд Аль Нахайян переніс інсульт.

Міністерство у справах президента ОАЕ оголосило в країні офіційну жалобу на 40 днів.

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