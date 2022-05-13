В ОАЕ помер один із найбагатших президентів світу. Що про нього відомо

Шейх Халіфа ібн Заїд Аль Нахайян / Коллаж "Сьогодні"
Президент Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Халіфа ібн Заїд Аль Нахайян помер сьогодні, 13 травня. Йому було 73 роки. Глава держави мав тривалу хворобу, а пост президента він обіймав з 2004 року.
Про це повідомило інформаційне агентство WAM.
Що відомо про президента ОАЕ
- Глава ОАЕ володів статком у 15 млрд доларів і вважався одним із найбагатших людей у світі за даними журналу Forbes.
- Халіфа ібн Заїд аль Нахайян курирував інвестиційний фонд Abu Dhabi Investment Authority, капіталізація якого, за різними оцінками, сягала 875 млрд доларів у 2008 році.
- Після смерті батька став другим президентом Об'єднаних Арабських Еміратів. Політику його правління оцінюють як прозахідну, орієнтовану проведення реформ.
- Наприкінці січня 2014 року Халіфа ібн Заїд Аль Нахайян переніс інсульт.
Міністерство у справах президента ОАЕ оголосило в країні офіційну жалобу на 40 днів.