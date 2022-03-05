В оточенні Путіна — розкол. Шестеро олігархів виступили проти війни в Україні

Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на $40 млрд/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що в оточенні президента Російської Федерації Володимира Путіна почався розкол. Західні санкції проти російської еліти, яка, як відомо, складає фундамент кремлівської влади, похитнули віру російських олігархів в лідера РФ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Що відомо?

Вже шестеро олігархів з загальним капіталом $90 млрд публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на $40 млрд. Сьогодні заяви зробили власник "Новатек" Леонід Міхельсон, засновник "Русалу" Олег Дерипаска, власник "Лукойл" Вагіт Алекперов, голова "Альфа Груп" Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен.

Але найтвердіше висловився відомий банкір Олег Тіньков:

"Це немислимо і неприпустимо! Держави мають витрачати гроші на лікування людей, а не на війну", — заявив Тіньков.

Зеленський звернувся до Путіна

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що російський лідер Володимир Путін уникає переговорів із ним.

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"Що ти хочеш від нас? Іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти – сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем – я ж сусід! Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори. Чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи. Ми не захоплюємо банки. І не захоплюємо чужі землі", – заявив він.

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