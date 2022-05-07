У Парижі пройшла інавгурація щасливого Макрона: що говорив про Україну та кого покликав (фото)

У Франції пройшла інавгурація Макрона / Фото: Колаж: Сьогодні

У Парижі відбулася церемонія інавгурації президента Франції Еммануеля Макрона на другий термін. Про це пише Інтерфакс-Україна .

Інавгураційна промова президента Франції пройшла під гасло, що повторювалося, "Діяти!".

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"Французький народ не продовжив мандат, що закінчувався, який розпочався 14 травня 2017 року. Цей новий, який відрізняється від того, який був п'ять років тому, народ, довірив новому президентові новий мандат", – підкреслив Макрон.

Колишній міністр соціальних справ та охорони здоров'я Франції Марісоль Турен стоїть поряд із Еммануелем Макроном. Фото Reuters

Він зазначив, що зобов'язаний французькому народу за надану довіру.

Едуард Філіп, мер Гавра та колишній прем'єр-міністр Франції, обмінюється рукостисканням із Макроном. Фото Reuters

У своїй інавгураційній промові він також згадав про війну в Україні та пообіцяв докласти зусиль, щоб це якнайшвидше закінчилося.

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Колишній президент Франції Франсуа Олланд спостерігає, як колишній президент Франції Ніколя Саркозі обмінюється рукостисканням із президентом Франції Еммануелем Макроном. Фото Reuters

Колишній президент Франції Франсуа Олланд вітає президента Франції Еммануеля Макрона. Фото Reuters

Начальник військового штабу Франції на посаді президента Бенуа Пуга стоїть поруч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Фото Reuters

"Я діятиму, щоб допомогти демократії та мужності виграти, побудувати новий світ у Європі та нову автономію на нашому континенті", – сказав Макрон.

Річард Ферран, голова Національної асамблеї та дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріжит Макрон. Фото Reuters

Вибори у Франції

Після завершення підрахунку голосів у другому турі виборів президента у Франції стало відомо, що Еммануель Макрон набрав 58,55% (18779812 голосів). Лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен набрала 41,45% (13297729 голосів).

Таким чином Еммануель Макрон залишається президентом Франції.