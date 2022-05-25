У Парижі спалахнули вуличні бунти через компанію, яка не йде з РФ

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У Франції люди влаштували протест біля будівлі компанії Total із вимогою, щоб компанія залишила ринок Росії. У ході акції відбулися сутички з поліцією, у справу пішли димові шашки. Про це повідомляє телеканал OstWest.

Через протести акціонери компанії не змогли пройти до офісу на засідання ради компанії.

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Протестувальники влаштували невелику бійку з поліцією та використали димові шашки.

Total SE — французька нафтогазова компанія, четверта за обсягом видобутку у світі.

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Нагадаємо, після вторгнення російських військ в Україну низку великих європейських та світових виробників призупинив роботу зі своїми партнерами у Росії. При цьому в Росії достатньо компаній, які продовжують роботу на території агресора.

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