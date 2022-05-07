У Пентагоні захопилися роботою сил ППО ЗСУ: російські пілоти бояться літати

Українці дуже ефективні у своїх засобах протиповітряної оборони / Фото: Колаж: Сьогодні

Завдяки західним постачанням озброєнь ЗСУ змогли вести симетричні бойові дії та досягти успіху. Про це заявив представник Міноборони США Джон Кірбі, повідомляє пресс-служба відомства.

"Щодо повітряної картини, то вона змінюється щодня. І з погляду того, скільки літако-вильотів здійснюють росіяни, ми бачимо, що українці дуже ефективні у своїх засобах протиповітряної оборони, дуже спритні в цьому відношенні, але росіяни також мають значне прикриття ППО над Україною, і вони продовжують наносити як ракетні удари, так і фіксовані пілотовані авіаудари по Україні", – наголосив чиновник.

За його словами, в основному авіаудари, які спостерігаються, чи то ракетні удари, чи скинуті з літака, відбуваються в районі Донбасу та в Маріуполі.

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"Російські пілоти знають, що українці мають ефективну протиповітряну оборону, і тому ви не побачите, щоб вони літали дуже довго чи дуже часто в повітряному просторі України. Вони запускають свої місії... закінчують свої місії переважно – зазвичай, у російському повітряному просторі, але це дуже спірно. І знову ж таки, це справжня заслуга того, наскільки розумними та ефективними є українці щодо своєї ППО", – розповів він.

Яку зброю дадуть Україні

На саміті на авіабазі Рамштайн у Німеччині, в якому брали участь понад 40 міністрів оборони, було ухвалено рішення виділити Україні додаткове озброєння .

Німеччина погодилася передати Україні зенітні самохідні установки "Гепард" (правда, в якій кількості, поки тримається в секреті), Франція забезпечить Київ самохідними артилерійськими установками CAESAR (за даними ЗМІ, Україна отримає 12 гаубиць), а Великобританія відправить до нашої країни переносні зенітно- ракетні комплекси Starstreak.

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що озброєння, яке передасть Україні Захід, за своїми характеристиками значно перевершує аналоги, які сьогодні мають ВСУ.

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Міністр оборони України Олексій Рєзніков зазначив, що на саміті в Німеччині прийнято стратегічне рішення щодо переході української армії на західні калібри та техніку за стандартами НАТО.

Конгрес США вперше з 1941 року ухвалив закон про ленд-ліз . Цей військовий закон має допомогти Україні у відображенні російської навали.