У Польщі заявили, що можуть закрити небо над частиною України

Станіслав Козей. Фото: колаж "Сьогодні"
Варшава може закрити небо над Західною Україною, якщо Росія продовжить атакувати ракетами великої дальності прикордонні з Польщею райони України.
Про це заявив бригадний генерал, екскерівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козей в інтерв'ю Onet.
За його словами, РФ намагається знищити надану Україні техніку ракетами великої дальності. І це неприйнятно.
"Російські ракети великої дальності, які запускаються з Чорного моря або за допомогою стратегічної авіації, що летять у бік кордонів НАТО, мають збиватися на відповідній відстані від цього кордону", – сказав генерал Козей.
Посол розповів, як Польща сприймає ядерні загрози РФ
Посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький заявив, що Польща серйозно сприймає всі загрози Росії. Особливо заяви російських чиновників щодо можливості ядерного удару.
"У нас немає жодних ілюзій. Мета агресії, яка розпочалася наприкінці лютого, – не захопити окремі міста України, а змусити всіх у Європі повернутися на 30-40 років тому", – сказав дипломат.
Він заявив, що Росія для досягнення своєї мети використовує всі наявні інструменти та сфери, зокрема військові, економічні та дипломатичні. Проте Польща усвідомлює, що РФ змогла б швидше дістатися до її кордонів, якби Україна не втримала оборони.
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