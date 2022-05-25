У РФ дали задню з обміном Медведчука на захисників "Азовсталі"

У Росії оцінили можливість обміну Віктора Медведчука. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Російській Федерації не розглядають питання обміну затриманого в Україні народного депутата Віктора Медведчука.

Про це повідомив заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко, пишуть росЗМІ.

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Як зазначається, дипломат оцінив можливість обміну Медведчука, заявивши, що зараз російська сторона не розглядає це питання.

"Ні, не розглядається, в нас такої інформації немає", – сказав він.

Водночас раніше Руденко повідомляв, що вважає "передчасними" розмови щодо обміну полоненими.

Нагадаємо, народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що Віктор Медведчук не повинен бути переданий Росії під час обміну полоненими. Залишаючись в Україні, він може надати багато важливої інформації про політичні процеси в Україні, на які впливали з Кремля.

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