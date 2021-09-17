У РФ почалися вибори до Держдуми, відкрилися перші виборчі дільниці

У РФ стартували вибори до Держдуми / Фото: Колаж: Сьогодні

У Камчатському краї Росії і Чукотському автономному окрузі в 8:00 17 вересня за місцевим часом (23:00 16 вересня по Києву) відкрилися виборчі дільниці. Це перші регіони РФ, де почалися вибори до Держдуми.

Про це пише "Комерсант".

Пізніше дільниці відкрилися у Магаданській області, на Сахаліні, у Хабаровському краї, Примор'ї і Єврейській автономної області.

Основним днем голосування вважається 19 вересня, а 17 і 18 вересня – додатковими. Таким чином влада сподівається зменшити ризик спалахів коронавірусу.

Кого вибиратимуть?

Росіяни оберуть 450 депутатів Держдуми:

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225 депутатів в одномандатних виборчих округах (один округ – один депутат);

ще 225 депутатів – від політичних партій, по федеральному виборчому округу (пропорційно числу голосів за списки кандидатів).

У цьому році на парламентські вибори зареєструвалися 3812 кандидатів від 14 партій.

Також росіянам треба вибрати вищих посадових осіб суб'єктів країни (в Мордовії, Тиві, Чечні, Хабаровському краї, Бєлгородській, Пензенській, Тверській, Тульській, Ульяновській областях).

У 39 суб'єктах, крім Камчатки і Чукотки, громадяни проголосують за депутатів законодавчих зборів. У Дагестані, Карачаєво-Черкесії та Північної Осетії глав суб'єктів виберуть депутати зборів за поданням президента.

Нагадаємо, раніше ВР України закликала не визнавати вибори до Держдуми РФ у Криму і на Донбасі.

Крім того, напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти масово паспортизизують жителів ОРДЛО.