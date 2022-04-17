У РФ поховали льотчика, який намагався втекти з України на Мі-8

У Росії попрощалися з льотчиком, який намагався втекти з України, щоби не воювати. Фото: колаж "Сьогодні"
У селищі Стара Кулатка Ульяновської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим, який знаходився на зниклому борту Мі-8 (Мі-24) з номером RF-04812 неподалік Гомеля. Як з'ясувалося, російський льотчик намагався втекти.
Про це повідомляє Telegram-канал "Білоруські Гаюн".
Раніше в Мережі опублікували відео з перехопленням переговорів, коли російські льотчики шукали зниклий борт Мі-8 (Мі-24) з номером RF-04812 неподалік Гомеля. Після ролика фраза "Тимурчику, б**ть, скажи нам, будь ласка, російською мовою. Ви залишилися там чи ні?" стала мемом.
17 квітня з'явилася новина з Ульянівської області селища Стара Кулатка, де попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Президент РФ Володимир Путін нагородив його орденом "За мужність", але значок отримає батько льотчика 112 окремого вертолітного полку.
Під Запоріжжям окупанти залишили БТРи та втекли на "віджатих" автомобілях
У населеному пункті Орлянське Запорізької області російські військові залишили техніку, "віджали" у місцевих автомобілі та поїхали у напрямку Донецька. Про це "Сьогодні" розповіла місцева мешканка.
За її словами, окупанти заїхали на танках і БТРах, розграбували магазини, а потім вирішили втекти найдорожчими машинами, які змогли знайти.
"Тут у Кам'янсько-Дніпровському районі віджали у людей машини, пострибали в машини, пальне позабирали і помчали у бік Донецька. Залишали свої БТРи", – сказала жінка.
Вона уточнила, що на машинах втекли ті солдати, що приїхали на БТРах. Також місцеві дізналися від російських військових, що тим видали сухпаї на дві доби, ось тільки вторгнення затяглося і настав голод.