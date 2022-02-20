У РФ запропонували передати квартири померлих від ковіду людям, яких вивезли із Донбасу

У РФ придумали, куди поселити наших людей/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"

У Росії не перестають дивувати заявами, які не вкладаються в голові. Депутат Державної думи Євген Федоров запропонував передати квартири росіян, які померли від коронавірусу, людям, яких вивезли з Донбасу у РФ.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

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Деталі

За словами Федорова, примусово евакуйованим людям з Донбасу можна передавати квартири росіян, які померли від коронавірусу.

"Росія — країна величезна, 700 тисяч осіб для нас, особливо після втрати мільйона осіб через пандемію в останній тільки рік... У них же все є — робота була, житло і так далі. Все це, звичайно, може бути надано в якості допомоги ось цим нещасним людям", — запропонував російський депутат.

Евакуація

У п'ятницю, 18 лютого, ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про масову евакуацію жителів "республіки" до Росії.

"Сьогодні, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. За домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення наших громадян. Евакуйовані будуть забезпечені всім необхідним. Для швидкого переходу на пункти пропуску створено всі умови", — повідомив Пушилін.

Він також додав, що керівникам підприємств та установ необхідно організувати виїзд сімей співробітників, а штабам територіальної оборони забезпечити транспорт для евакуації мирного населення.

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Слідом за Пушиліним ватажок т.зв. "ЛНР" Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.

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