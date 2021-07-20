У РФ затримали начальника ДІБДР, у якого весь будинок у золоті: шокуючі фото

Затриманий живе як олігарх, він схиблений на розкоші, є навіть золотий унітаз

Олексій Сафонов живе з шиком. Колаж "Сьогодні"

У Ставропольському краї Росії в рамках спецоперації затримано понад 35 співробітників регіонального управління ДІБДР, у тому числі і їх начальник Олексій Сафонов, який, виявляється, живе не гірше російського президента. Про це повідомив у Telegram депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн.

За його словами, всім затриманим інкримінується організація злочинного угруповання, отримання хабарів, зловживання, перевищення повноважень та інші статті.

"По суті, на Ставропіллі діяла справжнісінька мафія, яка наживалася на всьому: від "блатних номерів" і пропуску великих вантажівок до торгівлі піском", – написав Хінштейн.

Також він опублікував фото будинку начальника ДІБДР, побут якого шокує своїм розмахом – весь інтер'єр у золоті (позолоті), помічено навіть "золотий" унітаз.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував матеріали свого розслідування, в якому показав "палац Путіна" в Геленджику. Примітно, що поруч знаходиться і величезна територія, що належить ФСБ.

Вражають уяву не тільки володіння господаря Кремля, а й те, що у Путіна всередині "палацу". Варто зазначити, що сам президент РФ відхрестився від цього майна – ні йому, ні його близьким це нібито не належить.

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