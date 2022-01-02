У Росії автобус врізався в опору мосту, багато загиблих та постраждалих (фото, відео)

Автобус потрапив у страшну ДТП. Колаж "Сьогодні"
У Рязанській області Росії сталася смертельна ДТП: рейсовий автобус врізався в опору мосту – загинуло кілька людей, багато травмованих. Про це повідомляє місцеве управління МВС.
Аварія сталася о 5:45 ранку у Скопинському районі на 277-му кілометрі автодороги Р22 "Каспій" поблизу села Вослебово. Автобус пересувався через Рязанську область транзитом маршрутом Москва – Астрахань.
В якийсь момент автобус несподівано з'їхав з дороги і врізався в опору мосту. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, серед яких 47-річний водій автобуса. 21 людина, серед яких двоє неповнолітніх, отримали травми різного ступеня тяжкості. Загалом в автобусі було 49 пасажирів.
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом можливого порушення правил дорожнього руху, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб.
Як писав Інтерфакс з посиланням на інформацію з оперативного штабу, аварію з автобусом під Рязанню спровокувала сильна ожеледь.
"За уточненими даними, водій не впорався з керуванням на замерзлій дорозі та допустив зіткнення з опорою", – повідомило джерело.
Страшні ДТП у світі
- У Болгарії 23 листопада неподалік міста Софія сталася ДТП, в якій загинули 45 людей. Серед загиблих було понад десятка дітей. Автобус перевозив туристів із Північної Македонії.
- 10 грудня на півдні Мексики автобус зіткнувся з підпірною стіною, що призвело до загибелі 54 людей.
- 27 грудня у Польщі зіткнулися два автобуси, постраждали багато дітей. Один автобус віз дітей із шкільної екскурсії.
- У містечку Хокісінго у Мексиці автобус з паломниками, які їхали до католицької святині в місті Чалма, врізався в стіну будинку. Внаслідок ДТП загинули 19 людей, ще 32 отримали поранення.