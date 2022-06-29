У Росії дали цинічну відповідь щодо українських полонених

У РФ зробили заяву щодо військовополонених. Колаж "Сьогодні"

У Росії заявили, що вирішили не обмінювати українських військовополонених.

Про це заявив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, якого цитує "Фонтанка".

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Полонені українці

"Вирішили не віддавати їх, погодили, де належить. А то вони думали: "Здамося і в сім'ї". Ні, в ізолятори тимчасового тримання, у СІЗО", – заявив він.

Бастрикін заявив, що дві тисячі українських полонених прибули "вчора". Також глава російського СК не виключив, що українським військовим доведеться відшкодувати матеріальні збитки.

Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов, який відповідає за обмін українських захисників з "Азовсталі", сказав, що "найближчим часом" сподівається звільнити "значну кількість" українських полонених. Буданов також сказав, що знає точну кількість українців у російському полоні та росіян в українському, але озвучувати цифри він не став.

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Скільки українських військових з Азовсталі у полоні

Кількість бійців, які вийшли з "Азовсталі", українською стороною офіційно досі не названо. За даними Міноборони Росії, у них у полоні опинилися близько 2000 українських військових.

І це схоже на правду з огляду на те, що кожного полоненого фіксують представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Навряд чи росіяни тут стали б сильно прибріхувати.

До того ж розвідка Великої Британії називала приблизно ту саму кількість – 1700 евакуйованих військових.

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Нагадаємо, окупанти зазнають величезних втрат у боях на сході України. Чергові свідчення надав полонений уродженець Луганська, мобілізований на війну з лав так званої "народної міліції ЛНР".