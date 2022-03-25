У Росії хочуть повернути смертну кару

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заговорив про смертну кару / Фото: Колаж: Сьогодні

У РФ можуть переглянути заборону на смертну кару, якщо щось зміниться в житті суспільства. Мораторій Конституційного суду РФ не є "священним писанням" і тому рішення суду можуть змінюватись.

Про це заявив експрезидент РФ і заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю "РІА Новини".

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"Міжнародні підстави відпали, є внутрішні правові позиції Конституційного суду. Ці правові позиції ґрунтуються на поточному правопорядку, на поточній криміногенній ситуації. Я виходжу з того, що, якщо все буде спокійно, ці правові позиції можуть залишатися такими ж, як і були. Але правові позиції теж не вічні, якщо щось зміниться у житті суспільства, тоді ці правові позиції також можуть бути переглянуті", – сказав Медведєв.

Він зазначив, що мораторій Конституційного суду Росії на страту не є "священним писанням" і тому рішення суду можуть змінюватись.

"І в історії нашої країни такі періоди бували. Я нагадаю, що після війни Радянський Союз скасував застосування смертної кари. Тривало це недовго. Досить швидко смертна кара була відновлена. Пов'язано це з високим зростанням насильницьких злочинів, зокрема вбивств. Що буде в майбутньому, я не знаю" , – додав Медведєв.

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РФ відправлятиме на війну карних злочинців і боржників

За даними української розвідки, Росія через брак резервів відправлятиме на війну проти України боржників за кредитами, аліментників, і навіть осіб, які мають проблеми із законом.

"З огляду на тотальну нестачу поповнення бойового армійського резерву окупанти вдаються до нових форм прихованої "мобілізації". Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масову відмову від підписання контрактів прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших "заборгованостей", – йдеться у повідомленні.

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