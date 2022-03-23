В Росії зник Шойгу. Міністр оборони 12 днів не з'являється на публіці

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу пропав / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу перестав з'являтися у публічному просторі. Востаннє глава Міноборони був у новинах 11 березня.

Про це написали російські журналісти-розслідувачі з видань "Медіазона" і "Агентство".

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"11 березня міністерство повідомляло, що Шойгу провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Хулусі Акаром. Того ж дня Міноборони поширило відео, на якому Шойгу відвідує Центральний військовий клінічний шпиталь імені Мандрика", – йдеться у повідомленні.

18 березня Шойгу згадується у повідомленні на сайті Кремля. Згідно з повідомленням, Шойгу був на засіданні, але відео та фотографій з наради не публікувалося. Того ж дня, 18 березня, на "Першому каналі" вийшов сюжет про те, як Шойгу вручає нагороди. У сюжеті йшлося про те, що подія сталася "сьогодні", проте картинка в сюжеті співпадала з відео, опублікованим на сайті Міноборони 11 березня.



Остання новина у профілі Шойгу на сайті Міноборони також датовано 11 березня.

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Як часто Шойгу з'являвся у ЗМІ до 11 березня:

До цього події за особистою участю Шойгу відбувалися раз на кілька днів.

8 березня пресслужба Міноборони повідомила, що Шойгу поговорив із міністром оборони Туреччини.

4 березня на сайті повідомлялося про розмову міністра із генсеком ООН.

1 березня агентства публікували заяву Шойгу про те, що російська армія продовжить війну в Україні.

27 лютого він був присутній на зустрічі з Путіним.

24 лютого пресслужба Міноборони повідомила, що Шойгу доручив створити "безпечні коридори для українських військових, які склали зброю".

Але пропав не лише Шойгу. Після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участі голови Генштабу Збройних Сил Росії Валерія Герасимова.

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