У Росії на мітингах проти війни затримують людей літнього віку (відео)

Люди виходять на мітинги у багатьох містах РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"
У Росії небайдужі люди продовжують виходити на мітинги проти війни. На них поліція затримує навіть люди похилого віку.
Відповідне відео з'явилося у мережі.
Деталі
На кадрах видно, як російські правоохоронці затримують жінку похилого віку через те, що вона вийшла на мітинг проти війни. Крім того, поліцейські в'яжуть інших учасників мітингу.
Ситуація в Україні 2 березня
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