У Росії підтвердили смерть скандального російського генерала – ВВС

Три колишні підлеглі Боташева підтвердили інформацію про його загибель / Фото: Колаж: Сьогодні

У небі над Україною був збитий і загинув генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канамат Боташев. Інформацію про загибель окупанта підтвердили троє його колишніх підлеглих, які підтримували зв'язок після закінчення служби.

Про це пише BBC.

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Реакція в Росії

Як зазначається, Боташев є найбыльш високопоставленим льотчиком, про загибель якого стало відомо. До виходу у відставку він був командиром авіаційного полку, а один з його колишніх товаришів по службі підтвердив, що в Україні окупант "виконував завдання на Су-25".

"Сьогодні загинув Канамат! Район Попасної, 8:25… Перший захід НАР-и (некеровані авіаційні ракети. – Ред.), другий – бомби… Стінгер на виході з атаки, вибух у повітрі та… Все", – розповіли в одному з російських Telegram-каналів.

Водночас BBC пише, що адміністратор каналу видалив цей коментар.

Крім цього, йдеться про те, що окупант мав клас льотчика-снайпера. За даними Міноборони Росії, підготовка такого льотчика займає 10-12 років і коштує приблизно 8 млн доларів.

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Що відомо про скандал з генералом

Канамат Хусеєвич Боташев – генерал-майор збройних сил РФ, 1959 року народження. У 2013 році його звільнили за звинуваченням у знищенні бойового літака Су-27.

Як пишуть російські ЗМІ, Боташев у 2012 році прибув у військову частину 23326-2, де попросив її командира Євгена Олійника, свого товариша, "покатати" на Су-27УБ. Боташев сів у крісло друго пілота і разом з Олійником вони здійснили кілька маневрів у повітрі. Однак Боташев захотів виконати фігуру вищого пілотажу "дзвін", після чого пілоти втратили контроль над машиною і катапультувалися. Їх обох звільнили з лав армії.

Що він робив в Україні

Через його звільнення з лав ЗС РФ, незрозуміло, в якому статусі він брав участь у війні на Донбасі. Не виключено, що Боташев став найманцем у ПВК "Вагнер".

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Нагадаємо, голова Луганської ОВ повідомляв про знищення ворожого літака Су-25 на території області протягом останньої доби. Також згадувалося, що українські десантники збили в небі над Луганською областю ворожий бойовий літак Су-25, який, ймовірно, пілотував скандальний російський генерал Канамат Боташев. Ліквідацію здійснили в районі Попасної.

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