В Росії зазнав аварії військовий літак: перші кадри (фото)

Зазначається, що пілот літака Су-25 загинув. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії під Ростовом зазнав аварії військовий літак Су-25. Зазначається, що він упав на території хутора Гусєв Чортківського району.

Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

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Що відомо

Пілот військового літака загинув, його особа встановлюється. Водночас інших людей у літаку не було.

"Причини НП з'ясовують", – йдеться в повідомленні.

Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що в Росії розбився винищувач. Рятувальники виявили місце аварії в Ленінградській області. Повітряне судно впало в районі села Почап.