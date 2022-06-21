В Росії зазнав аварії військовий літак: перші кадри (фото)

Зазначається, що пілот літака Су-25 загинув. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Росії під Ростовом зазнав аварії військовий літак Су-25. Зазначається, що він упав на території хутора Гусєв Чортківського району.
Про це повідомляє Telegram-канал Shot.
Що відомо
Пілот військового літака загинув, його особа встановлюється. Водночас інших людей у літаку не було.
"Причини НП з'ясовують", – йдеться в повідомленні.
Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що в Росії розбився винищувач. Рятувальники виявили місце аварії в Ленінградській області. Повітряне судно впало в районі села Почап.