У Росії розбився військовий винищувач (фото)

/ Фото: Колаж: Сьогодні
У Росії розбився винищувач, рятувальники виявили місце катастрофи в Ленінградській області. Про це повідомляє російський телеграм-канал 112.
Повітряне судно впало у районі села Почап. Це винищувач МіГ-31, який здійснював навчально-тренувальний політ. Екіпаж встиг катапультуватися.
Літак упав у безлюдному місці. Попередньо причиною аварії стала технічна несправність.
Війна в Україні
- Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Внаслідок обстрілів понад 30 людей загинули та понад 100 поранених.
- Голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу до безпечніших областей України.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат під час війни в Україні.
- Окупанти вже звертаються до своїх близьких із передсмертними проханнями — хочуть, щоб їхні мини не йшли до російської армії.