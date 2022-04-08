У Росії розбився військовий винищувач (фото)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії розбився винищувач, рятувальники виявили місце катастрофи в Ленінградській області. Про це повідомляє російський телеграм-канал 112.

Повітряне судно впало у районі села Почап. Це винищувач МіГ-31, який здійснював навчально-тренувальний політ. Екіпаж встиг катапультуватися.

Реклама

Літак упав у безлюдному місці. Попередньо причиною аварії стала технічна несправність.

Реклама

Війна в Україні