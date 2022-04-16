Хроніки маразму. Поліція забороняє "мир" і захищає армію РФ від книг та чистих аркушів паперу

У Росії сьогодні нічого не можна, навіть поодинокий мовчазний пікет із ковбасою в руках / Колаж "Сьогодні"

У Росії тривають безглузді затримання людей, які, на думку місцевої влади, намагаються поставити під сумнів вище призначення так званої "спецоперації в Україні". Російські правоохоронці дуже завзято припиняють такі спроби, хоча проти них найчастіше спокійно стоїть лише одна людина. Останній такий випадок стався у місті Іваново на берегах річки Уводі.

Сайт "Сьогодні" зібрав безглузді затримання, що сталися останніми днями в Російській Федерації.

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У місті Іваново

Місцевий житель Дмитро Силін наважився розпочати безкоштовну роздачу перехожим книги з романом-антиутопією "1984" Джорджа Оруелла. Керівника комп'ютерної фірми затримала поліція та склала протокол за дискредитацію російської армії. 12 квітня справа Дмитра Силіна надійшла до Ленінського районного суду, повідомила некомерційна організація "ОВД-Інфо".

У романі "1984" розповідається про деградацію головного героя Уїнстона Сміта під впливом тоталітарної держави, в якій він живе. Він працює у так званому Міністерстві Правди, де має вносити уточнення до документів, які містять дані, що суперечать партійній пропаганді. Він не поділяє політику уряду, проте бореться із собою і вдає, що є прихильником партійних ідей. Через це він зраджує своє кохання.

На думку спостерігачів, описані у романі події дуже нагадують сьогоднішню Росію та її мешканців.

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"Війна і мир"

Відомо про кілька затримань росіян, які вийшли на вулиці своїх міст із предметом, що містить слово "мир".

10 квітня поліція Москви затримала місцевого жителя Костянтина Голдмана, який прийшов на Червону площу з книгою "Війна та Мир" Льва Толстого – роману-епопеї, який входить до шкільної програми росіян. Мовчки чоловік розмістився біля монументу місту-герою Києву, що, мабуть, і наштовхнуло московських правоохоронців на думку, що таким чином москвич виступає проти розв'язаної Росією війни в Україні.

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Трохи раніше поліція відправила в дільницю молоду людину, яка влаштувала пікет у Москві з упаковкою окіста в руках. Проблема в тому, що на упаковці був напис "Мираторг".

"Громадянин використовував упаковку з м'ясним продуктом (окіст класичний) як засіб наочної агітації з написом такого змісту: „МИР!" ", – наводить "ОВД-Інфо" витяг із протоколу на затримання цього протестувальника.

Аркуш паперу

В ОВС Тверської Москви на затриманого склали протокол за "дискредитацію Збройних Сил Російської Федерації з метою захисту інтересів РФ та її громадян, підтримки міжнародного миру".

Ще безглуздішими виглядають затримання росіян, які спробували провести одиночний пікет із листом у руці.

12 березня в Іваново було затримано молоду людину, яка вийша на вулицю з аркушем паперу, де замість слів були зірочки. Можна здогадатися, що під зірочками значилося "Ні війні". Проте насправді – лише "** *****". Проте хлопець отримав протокол за статтею дискредитації російських військових.

У Новосибірську пішли далі. За два дні після інциденту в Іваново тут затримали чоловіка, який вирішив постояти на вулиці із чистим аркушем паперу. Він отримав протокол за "вчинення протиправних дій". Той самий подвиг повторили поліцейські Нижнього Новгорода, де дівчина також стояла з білим листом.

У Ростові пікет Анастасії Ніколаєвої з аркушем паперу закінчився... арештом на вісім діб за відмову підкоритися вимогам правоохоронців. У суді адвокат дівчини стверджував, що її акція не мала жодного відношення до "спецоперації" в Україні, а лише була способом подолати соціальну тривожність та позбутися дискомфорту під час спілкування з іншими людьми. Суддя не вважав цю аргументацію переконливою, повідомляє Ростов-Газета.

Реальність