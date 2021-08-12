У Росії вибухнув автобус, є важко поранені (фото, відео)

У воронезькій маршрутці прогримів сильний вибух / колаж "Сьогодні"
У Воронежі (Росія) у четвер увечері прогримів вибух у маршрутному автобусі, в результаті, за непідтвердженими даними постраждало близько 12 людей, повідомляють російські ЗМІ.
Водночас у службі швидкої допомоги кажуть про шість поранених, повідомив "Інтерфакс".
Співрозмовник агентства зазначив, що підозрюють детонацію у транспортному засобі відразу кількох газових балонів.
"За попередніми даними, в маршрутному автобусі здетонували кілька газових балонів. Постраждали шестеро людей, їх госпіталізують у реанімацію", – заявило джерело.
Водночас деякі російські ЗМІ повідомляють про 12 постраждалих у результаті вибуху, а одній з постраждалих нібито відірвало ноги.
Крім того, телеграм-канал Ateo Breaking стверджує, що причина вибуху зовсім не газовий балон і зараз на місці події працюють співробітники ФСБ.