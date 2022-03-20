У Росії задумали повалення Путіна — Грозєв (відео)

За словами Грозєва, у РФ є люди, які хочуть повалити Путіна/Фото: колаж: "Сьогодні"

Останнім часом з'явилася інформація, що готується заміна президенту РФ Володимиру Путіну. Його може замінити директор ФСБ Олександр Бортніков. Керівник видання Bellingcat, міжнародний розслідувач Христо Грозєв заявив, що наразі точної інформації про те, хто може замінити військового злочинця Путіна, немає.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Україна разом".

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"Про те, хто готовий, чи готовий хто-небудь це зробити, ну у нас немає інформації. Але інформація про те, що про це думається, про це думають олігархи, про це думає частина силовиків, які повністю не були присвячені навіть в проєкт цієї війни до кінця, але багато з них, тобто маленьке коло було, але велика група не була, ось вони точно про це думають", — сказав Грозєв.

Також він відповів, чи Путін може застосувати зброю масової поразки в Україні.

"Вони знають реальні факти, вони знають кількість загиблих російських солдатів, офіцерів, вони знають, що все це перевернеться у внутрішньополітичну величезну кризу через місяць приблизно. Не виконуватимуть такі накази, після яких захищатиме їх саме він (Путін — Ред.), тому що його може і не бути через місяць. Якщо він піде на такий крайній крок, бо бачить, що війна не вдається, то це, можливо, призведе до таких дій", — зазначив Грозєв.

Озвучені втрати окупантів у війні

У Генштабі ЗСУ підрахували орієнтовні бойові втрати армії Росії з 24.02 до 20.03:

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особовий склад – близько 14700 осіб;

танки – 476;

бойові броньовані машини – 1487;

артилерійські системи – 230;

РСЗВ – 74;

засоби ППО – 44;

літаки – 96;

вертольоти – 118;

автомобільна техніка – 947;

кораблі, катери – 3;

цистерн із ПММ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21;

спеціальна техніка – 12.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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