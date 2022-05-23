До Росії прибув спецдесант з брудних бомб

Росія може повторити в Україні сирійський бойовий досвід / Фото: Колаж: Сьогодні

До Росії приїхали понад 50 спеціалістів, які кілька тижнів співпрацюють з представниками російських збройних сил. Ці інженери причетні до виготовлення сумнозвісних "бочкових бомб" під час громадянської війни в Сирії.

Таку інформацію оприлюднив The Guardian з посиланням на джерела.

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Як пише видання, приїзд іноземних інженерів до Росії зафіксували розвідки європейських країн. Їхнє прибуття зафіксували після того, як країни Заходу попереджали кілька тижнів про намір Росії підготувати хімічну зброю для застосування в Україні.

Як працюють ці небезпечні бомби

Експерти пояснюють, що металевий контейнер повністю заповнюють вибухівкою, іноді з уламковими елементами. Бомби просто скидають з гелікоптерів без прицілювання прямо над об'єктами, які хочуть вразити.

Такі бочкові бомби відіграли трагічну роль у придушенні опору антиурядових сил у Сирії. Повстанці, які боролися з режимом Башара Ассада, не маючи засобів ППО, були безсилі проти військової авіації.

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Чому Україні не варто боятися

Представники європейської розвідки пояснюють, що українські військові мають сили протиповітряної оборони та засоби відстеження повітряних суден, щоб збивати російські гелікоптери чи літаки до того, як вони зможуть скинути таку бомбу.

"Мабуть тому ми їх так і не побачили в Україні. Ми знаємо, що вони мають таку зброю, але якщо вони її застосують, то це буде програшно для них; ми знатимемо, хто застосував цей боєприпас, та й швидше за все вони не долетять і загинуть", – заявив неназваний чиновник.

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