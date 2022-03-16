У кількох білоруських містах чутно вибухи: що відбувається

У Білорусі чутно вибухи/Фото: колаж: "Сьогодні"
У кількох білоруських містах повідомляють про звуки вибухів поблизу кордону з Україною. Ймовірно, це пов'язано з ракетними ударами по українському місту Сарни. Окупанти випустили ракети по ньому ввечері, 16 березня.
Про це пише нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.
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Зокрема, вибухи пролунали у Барановичах, Лунінці, Століні, Слуцьку та інших містах. Більшість з них у Брестській області. Крім того, є повідомлення про підозрілу активність авіації в цьому регіоні.
Проєкт Zerkalo.io повідомляє: у черговій службі Міністерства з надзвичайних ситуацій зазначили, що вибухів на території Білорусі не було.
"Нас ще не бомблять, заспокойтесь. Я вам нічого не можу сказати, у нас немає жодної інформації, — зазначили в черговій службі МНС. — Наразі нічого не відбувається".
Варто зазначити, що голова Брестського міськвиконкому Олександр Рогачук ще вдень повідомляв про артилерійські навчання. Можливо, через них і було чутно вибухи, а можливо, і ні.
"Військовослужбовці 111-ї артилерійської бригади виконують планові завдання в рамках польового виходу на полігон "Брестський". Стрілянини заплановані на 16, 18, 23, 24 та 29 березня поточного року. Одночасно 38-ма бригада 16 та 17 березня проводить планові стрільби з гармат Д-30 калібром 122 мм", — зазначив Рогачук.
16 березня в Україні
- Генеральний штаб ЗСУ прозвітував про воєнну обстановку в Україні станом на 16 березня – це двадцять перша доба протистояння України російському вторгненню.
- Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші противник не виконав. Окупанта зупинено на Миколаївському напрямку.
- Вночі проти 16 березня російські окупанти обстріляли з корабля ракетами українське узбережжя поблизу села Тузли на Одещині.
- У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою в Луганській області.
- За 20 днів російського вторгнення сили оборони України ліквідували 10 осіб зі складу найвищого командування російських військ.
- Відновлення України після війни коштуватиме понад 560 млрд доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.