У кількох білоруських містах чутно вибухи: що відбувається

У Білорусі чутно вибухи/Фото: колаж: "Сьогодні"

У кількох білоруських містах повідомляють про звуки вибухів поблизу кордону з Україною. Ймовірно, це пов'язано з ракетними ударами по українському місту Сарни. Окупанти випустили ракети по ньому ввечері, 16 березня.

Про це пише нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

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Зокрема, вибухи пролунали у Барановичах, Лунінці, Століні, Слуцьку та інших містах. Більшість з них у Брестській області. Крім того, є повідомлення про підозрілу активність авіації в цьому регіоні.

Проєкт Zerkalo.io повідомляє: у черговій службі Міністерства з надзвичайних ситуацій зазначили, що вибухів на території Білорусі не було.

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"Нас ще не бомблять, заспокойтесь. Я вам нічого не можу сказати, у нас немає жодної інформації, — зазначили в черговій службі МНС. — Наразі нічого не відбувається".

Варто зазначити, що голова Брестського міськвиконкому Олександр Рогачук ще вдень повідомляв про артилерійські навчання. Можливо, через них і було чутно вибухи, а можливо, і ні.

"Військовослужбовці 111-ї артилерійської бригади виконують планові завдання в рамках польового виходу на полігон "Брестський". Стрілянини заплановані на 16, 18, 23, 24 та 29 березня поточного року. Одночасно 38-ма бригада 16 та 17 березня проводить планові стрільби з гармат Д-30 калібром 122 мм", — зазначив Рогачук.

16 березня в Україні

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