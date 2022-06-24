У школі під Москвою провели акцію з гаслом Третього рейху (фото)

Владислав Бохан написав, що в РФ паразитують на умах дітей. / Фото: Колаж: Сьогодні

В одній зі шкіл Підмосков'я в Росії було проведено акцію під назвою "Праця звільняє". Все б нічого, але акція проводилася з гаслом Третього рейху "Один народ, одна нація, один правитель".

Про це написав у себе в Telegram активіст із Білорусі Владислав Бохан.

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"Хата з краю"

Як зазначається, активіст написав до школи від імені "Єдиної Росії", відправив інструкцію про проведення акції та попросив надіслати фотозвіт. Наступного дня співробітники школи надіслали йому фотографії з плакатом та самим процесом.

"Щороку люди, що стоять тут на фото з гаслом Третього рейху "Один народ, одна нація, один правитель" (Ein Volk, ein Reich, ein Führer), ведуть мовлення про звільнення країни від фашистських загарбників. Цією ж маркою сьогодні вони паразитують на умах дітей із метою виправдання загарбницької війни своєї імперії. Вони частково стали співучасниками того, що коричнева чума знову підняла голову в Росії (і в Білорусі). Бо саме вони придушенням особистості та раболіпством прищеплюють поколінням культ страху, культ пастирів та панічний страх свободи", – зазначив він.

За словами Владислава Бохана, це не пранк:

"Про яку свободу йдеться, коли примусова "праця звільняє" (arbeit macht frei). Свобода в їхньому зорі – відпрацювати, щоб не прилетіло від чинуш. Їхня свобода – це хата з краю. Це призвело до того, що фашизм без опору знову зійшов до влади. Це не пранк, мета пранка – сміх, це ж акція, що розкриває страшну і абсурдну іронію дійсності, що відбулася навколо нас".

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