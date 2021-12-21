У Шотландії вимагають виправдати тисячі відьом, яких стратили у 16-18 століттях

Петиція набрала вже понад 3 400 підписів/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Організація "Відьми Шотландії", яка домагається виправдання людей, страчених за звинуваченнями у відьомстві, подала до парламенту Шотландії петицію щодо помилування та вибачення перед усіма обвинуваченими.

Про це повідомляє Independent.

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Подання петиції

У березні організація зареєструвала на сайті парламенту Шотландії петицію про "прощення", а також вшанування пам'яті усіх засуджених за законом "Про чаклунство" 1563 року. Відтоді петиція набрала понад 3 400 підписів. Крім того, її підтримали деякі політики.

Закон про страту відьом

У Шотландії закон діяв до 1736 року. Протягом цього часу, згідно з даними організації, за відьомство було страчено щонайменше 2 558 людей. Загалом 3 837 людей звинуватили в чаклунстві, серед яких 84% — жінки. Водночас в організації зазначають, що ці цифри є приблизними. Оскільки чаклунство було тяжким злочином, щоб не ховати відьом, їх просто спалювали на вогнищі.

Меморіали засудженим

Нині у Шотландії є невеликі меморіали засудженим. Однак вони є скоріше згадкою про ті події, ніж вшануванням пам'яті померлих.

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Що робили зі звинуваченими?

За інформацією організації, обвинувачених у відьомстві катували, щоб ті зізнатися у злочині. Їм не давали спати, пускали кров, щоб подивитися на реакцію відьми, роздягали на публіці, виривали нігті тощо. У 1736 визнали, що страта людей за чаклунство є неправильною, а сам злочин змінили на удаване чаклунство з позбавленням волі на один рік.

Посмертна справедливість

В організації зазначають, що хоч у Салемі (штат Массачусетс, США), де відбувався судовий процес над відьмами, виправдали всіх засуджених та створили меморіальний парк загиблим, у Шотландії посмертної справедливості для засуджених так і не вдалося добитися.

Що вимагає організація?

"Відьми Шотландії" вимагають прощення для засуджених за чаклунство, вибачення перед всіма обвинуваченими і засудженими та створення Національного меморіалу для їх вшанування.

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Що вміли українські відьми?

За інформацією Вікіпедії, основними вміннями відьом в Україні вважалися: здатність до перевертництва на різних звірів; вміння відбирати молоко у корів, вовну в овець, яйця в домашньої птиці та сало у свиней; позбавляти людей урожаю та робити їх вовкулаками; насилати хвороби; псувати продукти; відьма може також керувати погодою: наслати град, посуху тощо. Навіть наснившись, відьма може призвести до прикрощів.

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