У США двійнята святкуватимуть день народження в різні роки: як так сталося

Діти народилися у різні роки/Фото: people.com, колаж: "Сьогодні"

У США двійнята святкуватимуть свій день народження в різні дні, місяці та роки, хоча і з’явилися на світ з різницею у 15 хвилин.

Про це пише видання People.

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Коли народилися діти?

Немовлята народилися в американському штаті Каліфорнія. Хлопчик Альфредо народився в останні хвилини 2021 року, а ось його сестра Ейлін стала на рік молодшою, оскільки з'явилася на світ у першу хвилину 2022 року.

Таким чином день народження двійнят припадає на різні дні, місяці та роки. Як зазначили у пологовому буднику, такі випадки трапляються раз на 2 мільйони.

"Для мене божевілля, що вони двійнята, але мають різні дні народження. Я здивована і щаслива, що вона народилася опівночі", – каже мати двійнят.

Лікарка, яка працює у пологовому центрі, назвала народження двійнят одними із найбільш пам'ятних пологів у її кар'єрі.

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Факти про населення світу

1. Чисельність населення суттєво зростатиме

За прогнозами ООН, до 2050 року кількість людей у світі складе 9,7 мільярда осіб, а до кінця століття досягне позначки в 11 мільярдів.

2. Зменшується народжуваність

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Наразі у всьому світі середній рівень народжуваності – 2,5 дитини на одну жінку, а до 2030 року, згідно з даними ООН, він зменшиться до 2,4 народження на жінку. За прогнозами, у 2050 році понад 70% населення світу буде жити в країнах, де загальний показник народжуваності буде нижчим за той, який необхідний для відтворення населення.

3. Населення світу старітиме

Якщо ж говорити про людей 65 років й старше, то їх частка, згідно з прогнозами, зростатиме.

Наразі їх близько 19% в Європі й 16% в Північній Америці, але до 2050 року показники можуть збільшитися до 28% і 23% відповідно. Також очікується, що за цей же період зросте також частка літніх людей в Азії, Латинській Америці і Карибському басейні – з 8% до 18%. В Африці, де на сьогодні наймолодше населення, до 2050 року частка літніх людей складе 9%.

4. Збільшуватиметься тривалість життя

Згідно з прогнозами, загальна тривалість життя значно збільшиться з 72,6 року у 2019 році до 77,1 року до 2050 року.

5. Більшість населення живе у містах

Близько 56% населення світу зараз живе у містах й загалом майже весь приріст населення в майбутньому відбуватиметься саме шляхом збільшення кількості міських жителів.

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