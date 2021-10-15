У США госпіталізували експрезидента Білла Клінтона

У Білла Клінтона діагностували інфекцію/Колаж: Сьогодні

У Сполучених Штатах Америки госпіталізували колишнього президента Білла Клінтона. Відомо, що у політика — зараження крові.

Про це повідомляє CNN.

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Деталі госпіталізації

Представник політика Анджел Урена зазначив, що Білл Клінтон потрапив до лікарні з інфекцією, але не з коронавірусом. Він додав, що 42-й президент США йде на поправку і перебуває в хорошому настрої.

Що діагностували

За даними інформаційного агентства ТАСС, у Білла Клінтона діагностували сепсис — зараження крові. Йому прописали курс антибіотиків.

Про політика

За інформацією Вікіпедії, Білл Клінтон — 42-й президент Сполучених Штатів Америки з 1993 до 2001 рр. Він також був губернатором штату Арканзас упродовж 12 років.

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Білл Клінтон — третій наймолодший президент США після Теодора Рузвельта та Джона Кеннеді. Відзначився секс-скандалом за участі практикантки Моніки Левінскі. Клінтон був підданий процедурі імпічменту Палатою представників США, але виправданий потім Сенатом 19 грудня 1998 року через те, що збрехав під присягою про відсутність інтимних стосунків із Левінскі.

За президентства Клінтона 1994 року був підписаний Будапештський меморандум про неядерний статус України.

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