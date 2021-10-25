У США госпіталізували патріарха Варфоломія

Патріарх Варфоломій відчув нездужання/Колаж: Сьогодні
У США, де нещодавно Алек Болдвін випадково застрелив українку, у лікарню Університету Джорджа Вашингтона госпіталізували Вселенського патріарха Варфоломія.
Про це повідомляє грецька православна архиєпархія Америки.
Деталі госпіталізації
Патріарх відчув нездужання перед від'їздом на службу в Собор Святої Софії. В архиєпархії вважають, що його стан може бути викликано тривалим перельотом і щільним розкладом заходів в США.
"Лікар порадив йому відпочити, і з обережності він буде доставлений в лікарню Університету Джорджа Вашингтона для спостереження", — йдеться в повідомленні.
Стан патріарха Варфоломія
Згодом в архиєпархії додали, що патріарх Варфоломій відчуває себе добре. За рекомендацією медиків він проведе ніч в лікарні для спостереження. Очікується, що завтра його випишуть.
Офіційний візит в США
За інформацією Orthodox times, патріарх Варфоломій прибув до Сполучених Штатів з офіційним візитом. Він розпочався 23 жовтня і повинен тривати до 3 листопада. Через пандемію COVID-19, офіційний візит відкладений з травня 2020 року. Це перший візит патріарха в США з 2009 року. У неділю Варфоломій мав відвідати Всеправославну Хоростасію в соборі Святої Софії в Вашингтоні, і, зокрема, ввести в сан недавно призначених священнослужителів Грецької православної церкви в Америці.
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