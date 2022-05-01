У США хочуть дозволити залучити своїх військових у разі посилення війни в Україні

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Американський конгресмен Адам Кінзінгер, республіканець від штату Іллінойс, оголосив про внесення спільної резолюції, яка дозволить використати збройні сили США для захисту територіальної цілісності України у разі, якщо Володимир Путін посилить війну проти України.

Про це повідомляється на сторінці конгресмена.

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Дозвіл на використання військової сили для захисту союзників Америки уповноважує президента Сполучених Штатів використати їхні сили для реагування на сценарій, у якому Російська Федерація застосує хімічну, біологічну чи ядерну зброю проти України.

"Після Другої світової війни Америка ясно виклала нашу позицію: наша прихильність до свободи поставила автократів на захист і зміцнила демократії у всьому світі. В останнє десятиліття ми бачили, як ця рішучість похитнулася, і тирани, такі як Володимир Путін, скористалися цією вразливістю. Сьогодні у Америки є можливість знову заявити про свою підтримку людей, які прагнуть свободи, і твердо протистояти авторитаризму. Поговоривши з держсекретарем Блінкеном і вислухавши його серйозну занепокоєність з приводу застосування Путіним хімічної зброї, я впевнений, що Сполучені Штати продемонструють міжнародній спільноті, що ми не потерпимо безглуздого. , – Заявив Кізінгер.

Конгресмен нагадав про звірства, які чинить Росія на території України, і заявив, що необхідні заходи, щоб покласти їм кінець.

"Я подаю цей документ (Дозвіл на використання військової сили) як чітку червону межу, щоб адміністрація могла вжити відповідних заходів, якщо Росія застосує хімічну, біологічну та/або ядерну зброю. Як сказав президент США, Путіна потрібно зупинити. Відповідно, головнокомандувач найбільших у світі збройних сил повинен мати повноваження та засоби для ухвалення необхідних для цього дій", — сказав конгресмен.

Допомога США

Палата представників США 28 квітня підтримала відкриття для України ленд-лізу. "За" проголосувало 417 членів Палати представників. Цей законопроєкт тимчасово скасовує деякі вимоги, пов'язані з повноваженнями президента щодо надання або оренди предметів оборони, якщо предмети оборони призначені для уряду України чи урядів інших країн Східної Європи, які постраждали від вторгнення Росії до України.

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У тексті документа йдеться про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та інших цілей.

Крім того, у березні Конгрес затвердив пакет військової та гуманітарної допомоги Україні майже на 14 млрд доларів. Тижнем раніше Держдепартамент США оголосив про виділення додаткових 100 мільйонів доларів на ракети Javelin та іншу техніку.

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