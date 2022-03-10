У США та Європі виступають за фінансову та військову допомогу Україні – опитування

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Захід підтримує фінансову та військову допомогу Україні, але має іншу думку в питаннях закриття неба над країною.

Про це згадується в опитуванні понад 3500 громадян України, Великоъ Британії, США та Європи від Cygnal, Gradus та Response:AI.

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Які цифри

"Заклик до західних лідерів як від громадян України, так і від їхніх власних виборців зрозумілий – робіть більше. Більшість респондентів хочуть, щоб їхні рідні країни надали Україні фінансову допомогу і більше зброї та озброєнь. Настав час західним демократіям піднятися на ноги та захистити ідеали, на яких вони були засновані", – сказав президент Cygnal Брент Бьюкенен.

Як зазначається, респонденти підтримують фінансову та військову допомогу Україні, але більш насторожено ставляться до прямого конфлікту з Росією. Так, західні респонденти розділилися в думках щодо того, чи надавати підтримку Україні з повітря та землі.

"Хоча безліч європейців/британців/американців респондентів підтримали б запровадження та забезпечення дотримання забороненої для польотів зони над Україною, підтримка слабка: лише чверть респондентів рішуче підтримують цю дію", – наголошується в результатах опитування.

Водночас понад 75% респондентів із США, Великої Британії та ЄС в тій чи іншій мірі стежили за війною в Україні через соціальні мережі, а 72% українців кажуть, що значною мірою спостерігали за перебігом війни через соціальні мережі.

Крім цього, респонденти у всіх опитаних країнах у переважній більшості бачать інформацію про війну в Facebook. Тільки молоді люди бачать інформацію в Instagram чи TikTok.

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"У той час як 75% європейців підтримують надання фінансової допомоги Україні, а 62% підтримують надання зброї та озброєнь, лише 46% підтримують безпольотну зону, а 38% підтримують приєднання до військових дій. 37% виступають проти будь-якого військового втручання", – заявив президент Response:AI Фредерік Барбер.

За його словами, підтримка участі у військових діях особливо низька у Польщі – лише 30%. Це контрастує з Великою Британією, де 42% підтримують участь військових, та Іспанією – 57%.

Нагадаємо, 92% опитаних українців вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії. В усіх регіонах України спостерігається максимальний рівень відчуття надії.

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